24-летний форвард «Пари Сен-Жермен» Мбаппе стал новым капитаном сборной Франции по футболу

Тренерский штаб назначил 24-летнего форварда «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Килиана Мбаппе новым капитаном национальной сборной Франции по футболу. Об этом пишет газета L'Equipe.

Вероятно, Мбаппе выйдет на поле в новом статусе уже 24 марта — на матч первого тура квалификации чемпионата Европы-2024. Игра пройдет против сборной Нидерландов.

Килиану Мбаппе 24 года. Он играет за сборную Франции с 2017 года. На его счету 66 матчей и 36 голов. О том, что форвард может стать новым капитаном национальной сборной, ранее говорил главный тренер этой команды.

До Мбаппе этот пост занимал голкипер Уго Льорис. Он объявил о своем уходе после поражения национальной команды в финале чемпионата мира со сборной Аргентины.

Ранее главный тренер ПСЖ Кристоф Галтье прокомментировал информацию о конфликте с аргентинским форвардом клуба Лионелем Месси. Он рассказал, что причиной того, что футболист досрочно покинул тренировку 18 марта, стала боль в приводящей мышце, а не конфликт.