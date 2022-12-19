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00:45, 19 декабря 2022Спорт

Капитан сборной Франции объяснил поражение команды на чемпионате мира

Капитан сборной Франции Уго Льорис поздравил аргентинцев с победой на чемпионате мира
Уго Льорис

Уго Льорис. Фото: Hannah Mckay / Reuters

Капитан сборной Франции по футболу Уго Льорис поздравил аргентинских футболистов с победой на чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит RMC Sport.

«Аргентинцы хорошо начали матч, играли агрессивно, используя все аспекты игры. Мы весь матч были довольно медленными. Вирус? Мы не собираемся оправдываться», — объяснил поражение своей команды Льорис. Он отметил, что французы провалили первый тайм из-за большого количества технических ошибок. Перед решающей игрой несколько членов сборной Франции заразились вирусом в Катаре и не участвовали на тренировках.

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18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

По результатам первого тайма сборная Франции установила антирекорд финальных встреч чемпионатов мира. За всю первую половину игры французы не совершили ни одного удара по воротам соперников. С момента, когда в 1996 году начали вести подобные статистические наблюдения, ни одна команда не показывала такую низкую результативность в финале.

Андрей Стрельцов
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