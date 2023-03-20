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10:32, 20 марта 2023Спорт

Тренер ПСЖ прокомментировал информацию о конфликте с Месси

Тренер ПСЖ Кристоф Галтье рассказал, что у него и игроков нет конфликта с Лионелем Месси
Кристоф Галтье

Кристоф Галтье. Фото: Sven Hoppe / dpa / Globallookpress.com

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Кристоф Галтье прокомментировал информацию о конфликте с аргентинским форвардом клуба Лионелем Месси. Его слова приводит RMC Sport.

«Между Лео и остальными игроками ничего не произошло. Так же, как и между Лео и мной», — поделился специалист. Он рассказал, что причиной того, что футболист досрочно покинул тренировку 18 марта, стала боль в приводящей мышце, а не конфликт.

13 марта L’Équipe сообщил, что в ПСЖ засомневались в продолжении сотрудничества с Месси после второго подряд вылета команды со стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. Отмечалось, что переговоры с форвардом не продвигаются. Позднее Footmercato сообщил о намерении Месси вернуться в «Барселону».

Месси подписал контракт с парижанами в августе 2021-го. До этого он на протяжении всей карьеры выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов.

Дарья Коршунова
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