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15:39, 21 марта 2023Спорт

В матчах АПЛ введут паузы для футболистов-мусульман во время Рамадана

В матчах Английской премьер-лиги введут паузы для футболистов-мусульман во время Рамадана

Фото: Rachid Oucharia / Unsplash

Арбитров, обслуживающих матчи Английской премьер-лиги (АПЛ), попросили ввести паузы во время вечерних игр чемпионата для футболистов-мусульман. Об этом сообщает Sky Sports.

Новое правило будет действовать в течение священного месяца Рамадан. Игроки, которые исповедуют ислам, смогут принять жидкость, специальные энергетические гели и добавки.

Судьям рекомендовано перед началом игры определить футболистов, которым могут потребоваться специальные паузы, и согласовать с участниками встречи их примерное время.

В 2023 году Рамадан начнется с заходом солнца 22 марта и завершится 21 апреля праздником Ураза-байрам. В течение месяца мусульмане отказываются от еды и воды во время светового дня.

Алексей Гусев
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