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19:49, 21 марта 2023Спорт

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме матча Кубка Гагарина

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме четвертьфинального матча плей-офф КХЛ

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Омский «Авангард» со счетом 3:2 вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Магнитогорске. В основное время команды забросили по две шайбы. Отличились Корбан Найт и Виктор Сведберг у гостей, а также Максим Карпов и Григорий Дронов у хозяев. В овертайме победу «Авангарду» принес гол Арсения Грицюка.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами состоится 23 марта также в Магнитогорске.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорцев.

Ксения Курашкина
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