«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме матча Кубка Гагарина

«Авангард» вырвал победу у «Металлурга» в овертайме четвертьфинального матча плей-офф КХЛ

Омский «Авангард» со счетом 3:2 вырвал победу у магнитогорского «Металлурга» в третьем матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина — плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Матч прошел в Магнитогорске. В основное время команды забросили по две шайбы. Отличились Корбан Найт и Виктор Сведберг у гостей, а также Максим Карпов и Григорий Дронов у хозяев. В овертайме победу «Авангарду» принес гол Арсения Грицюка.

Счет в серии до четырех побед стал 3:0 в пользу «Авангарда». Четвертый матч между командами состоится 23 марта также в Магнитогорске.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорцев.