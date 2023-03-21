В Германии выразили недоверие властям из-за ситуации с «Северными потоками»

Депутаты в Германии выразили недоверие правительству из-за ситуации с «Северными потоками»

Работа правительства Германии в контексте расследования диверсий на «Северных потоках» не заслуживает доверия из-за молчания официальных лиц относительного данного вопроса, считает группа депутатов бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В своем письменном обращении к правительству, с текстом которого ознакомилась «Лента.ру», парламентарии призывают создать новую парламентскую комиссию для анализа ситуации со взрывами на газопроводах, а также их политических последствий.

С вопросами к правительству обратились депутаты Харальд Вейель, Каролин Бахманн, Марк Бернхард, Петер Берингер, Маркус Бюль, Дитмар Фридхофф, Мальте Кауфманн, Михаэль Кауфманн, Бернд Шаттнер, Ян Венцель Шмидт, Кей-Уве Циглер от имени фракции АдГ.

Парламентарии напомнили, что перед диверсиями США открыто противодействовали запуску газопровода «Северный поток-2», в том числе посредством санкций. По их словам, несмотря на давление Вашингтона, немецкие политики выражали поддержку запуску газопровода. В результате диверсий на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» Германии был нанесен существенный ущерб, пишут члены фракции АдГ.

На данный момент косвенные доказательства указывают на то, что нападение было совершено США, партнером по НАТО, или другим союзником депутаты «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

«На сегодняшний день, спустя более пяти месяцев после преступления, немецкая общественность не проинформирована о ходе расследования. Федеральное правительство оправдывает непредоставление информации в своих ответах на парламентские запросы ссылкой на интересы государства и/или продолжающееся расследование», — заявили депутаты, сославшись на ряд заданных членами бундестага вопросов, которые остались без ответа.

В обращении АдГ также упоминается расследование журналиста Сеймура Херша, который в начале февраля обвинил Вашингтон в организации атак. Как сообщили депутаты, правительство заявляло, что «не имеет никаких выводов» относительно работы Херша.

Поскольку федеральное правительство отказывается привлекать общественность и членов немецкого Бундестага (...) необходимо назначение парламентской комиссии по расследованию атаки на «Северный поток». В этом вопросе секретность не служит благополучию Германии, а, скорее, ставит его под угрозу депутаты «Альтернативы для Германии» текст обращения к правительству

В ведомстве данной комиссии, по заявлению депутатов, будет анализ проводимой правительством работы по факту инцидента на «Северных потоках». В состав комиссии должны выйти 16 членов бундестага, следует из обращения АдГ. В партии уточняют, что комиссия изучит качество проведенного расследования, политический фон диверсии, потенциальных бенефициаров подрыва газопроводов, а также вопросы ремонта «Северных потоков».

Более того, комиссии предстоит проанализировать необходимость дополнительных оборонных мер по факту атаки, а также понять, находится ли Германия в состоянии войны с государством, на котором лежит вина за организацию атаки на один из ключевых элементов энергетический инфраструктуры Германии, говорится в письме депутатов.

27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.

8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.

