Норвежский футболист объяснил решение вернуться в Россию

Норвежец Норманн объяснил, что принял предложение «Динамо» из-за желания играть в Москве

Норвежский футболист «Динамо» Матиас Норманн объяснил решение вернуться в Россию. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Для меня не понятно удивление многих моим решением вернуться в Россию. Для меня что Москва, что Норвегия, что Англия — места, где я могу играть, а футбол есть футбол, и он одинаков везде. Так что не вижу в этом проблемы», — заявил спортсмен.

Норманн отметил, что не раздумывая принял предложение «Динамо», потому что хотел играть в Москве. «Это лучшее, что могло со мной произойти», — заключил он, добавив, что счастлив в столице.

6 сентября 2022 года Норманна отстранили от выступлений за сборную Норвегии. Решение было принято из-за участия футболиста в Российской премьер-лиге (РПЛ).

С 2019-го по 2021-й Норманн выступал за «Ростов», после чего провел год в английском «Норвиче» на правах аренды. Осенью 2022-го игрока вновь отдали в аренду — в «Динамо». В составе московского клуба он провел десять матчей и не отметился результативными действиями.