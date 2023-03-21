В РФС рассказали про переговоры о возвращении российских команд на турниры

В РФС рассказали про переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд на турниры

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали про переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении отечественных команд на турниры. Слова заместителя генерального секретаря организации Дениса Рогачева приводит «Матч ТВ».

«Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — заявил Рогачев. Он отметил, что также ведутся переговоры по участию в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России по футболу выступит на первом чемпионата CAFA. Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.