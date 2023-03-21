Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анна Калинская
Сегодня
19:30 (Мск)
Виктория Хименес-Касинцева
Майами (ж)
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
Монреаль Канадиенс
Завтра
02:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Джерси Дэвилз
Завтра
02:00 (Мск)
Миннесота Уайлд
НХЛ - регулярный чемпионат
Эрика Андреева
Завтра
18:00 (Мск)
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
13:12, 21 марта 2023Спорт

В РФС рассказали про переговоры о возвращении российских команд на турниры

В РФС рассказали про переговоры с ФИФА и УЕФА о возвращении российских команд на турниры

Фото: Denis Balibouse / Reuters

В Российском футбольном союзе (РФС) рассказали про переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о возвращении отечественных команд на турниры. Слова заместителя генерального секретаря организации Дениса Рогачева приводит «Матч ТВ».

«Мы проводим переговоры с коллегами на поэтапное возвращение на международные соревнования, но детали раскрывать не могу», — заявил Рогачев. Он отметил, что также ведутся переговоры по участию в турнире Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

13 марта пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев сообщил, что сборная России по футболу выступит на первом чемпионата CAFA. Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль заявил об «очень серьезном разговоре» Путина и Си Цзиньпина
«ВКонтакте» установила новый рекорд
Парикмахер назвал приводящую к облысению прическу
Власти обеспокоились переписками российских компаний с иностранными партнерами
Карпин назвал условие для возвращения Дзюбы в состав сборной России
Глава МИД Эстонии посетил Киев
На Украине назначили трех новых министров
Россиянин совершил суицид в стрелковом тире
Стало известно о взрывах в Запорожье
В Совбезе призвали принять меры для снижения рисков утечек информации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.