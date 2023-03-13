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13:50, 13 марта 2023Спорт

Стало известно об участии сборной России по футболу в международном турнире

«Матч ТВ»: сборная России сыграет в чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Cборная России по футболу выступит на первом международном турнире после отстранения со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом «Матч ТВ» сообщил пресс‑секретарь Федерации футбола Таджикистана Фаридун Салиев.

«Сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально‑Азиатской футбольной ассоциации (CAFA) с участием мужских национальных сборных, который пройдет с 9 по 21 июня этого года», — заявил он. Как стало известно, на турнире сыграют все шесть членов ассоциации, а именно Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан. Кроме того, к участию будет приглашена еще одна азиатская сборная.

В марте сборная России проведет два товарищеских матча. 23 марта в Тегеране состоится игра против команды Ирана. 26 марта отечественная сборная примет в Санкт-Петербурге команду Ирака.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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