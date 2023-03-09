В сборной Ирака подтвердили проведение матча с командой России 26 марта в Санкт-Петербурге

В сборной Ирака подтвердили проведение товарищеского матча с командой России. Слова пресс-секретаря арабской команды Мохаммеда Имада приводит Sport24.

«Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге», — заявил Имад. Он отметил, что команда Ирака давно хотела сыграть с россиянами, поэтому не видит никаких проблем в проведении встречи на территории России.

Ранее был опубликован расширенный состав российской сборной на сбор в марте. В него вошли футболисты зарубежных клубов: Алексей Миранчук, выступающий за «Торино», и Александр Головин, играющий в «Монако».

Ожидается, что в марте россияне проведут два международных матча. Помимо Ирака сборная должна сыграть с командой Ирана. Матч запланирован на 23 марта и пройдет в Тегеране.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.