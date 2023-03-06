Миранчук и Головин попали в состав сборной России на мартовский сбор

Футболисты Миранчук и Головин попали в состав сборной России на мартовский сбор

Полузащитник итальянского «Торино» Алексей Миранчук и хавбек «Монако» Александр Головин попали в расширенный состав сборной России на мартовский сбор. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Футболисты не вызывались в команду с февраля 2022 года. При этом нападающие Федор Смолов («Динамо»), Александр Кокорин («Арис») и Артем Дзюба («Локомотив») приглашены на сбор не были.

Сборная России проведет товарищеский матч против команды Ирана в Тегеране 23 марта. Также россияне могут сыграть с Ираком.

В сентябре 2022 года главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил отказ от вызова выступающих за рубежом игроков в команду. Специалист назвал главной причиной проблемы с логистикой.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола исключила российские сборные из международных турниров. Также российские клубы отстранили от участия в еврокубках.