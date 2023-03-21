В РФС задумались об отчислениях из зарплат футболистов на работу спортивных школ

РФС задумался об отчислениях 2 процентов из зарплат футболистов на работу спортивных школ

В Российском футбольном союзе (РФС) задумались о введении обязательных отчислений из зарплат футболистов на работу спортивных школ. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По словам заместителя генерального секретаря организации Дениса Рогачева, инициативу обсудят на ближайшем заседании исполкома РФС 31 марта.

«Мы рассмотрим вопрос, при котором два процента от зарплат футболистов пойдут на финансирование спортивных школ. Это не разовая выплата, она должна быть в течение всей карьеры футболиста», — заявил Рогачев.

26 февраля форвард «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил тем, кто сравнивает зарплаты футболистов с заработками врачей и пожарных. «Наверное, надо не у футболистов убавлять, а добавлять денег врачам и пожарным», — отметил игрок.

