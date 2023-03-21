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09:33, 21 марта 2023Силовые структуры

Начато расследование атаки беспилотников на Джанкой

СКР расследует атаку беспилотников на гражданские объекты Джанкоя, где пострадал житель

Фото: Telegram-канал «РИА Новости»

Следственный комитет России (СКР) начал расследовать атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Крыма, где пострадал местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

Беспилотники атаковали гражданские объекты в городе Джанкой. Сработала система ПВО. По предварительным данным, обломки дронов нанесли повреждения домам и магазину. Один человек получил ранение. 33-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Также получило повреждения здание общежития техникума, оттуда были эвакуированы студенты, занятия приостановлены.

Власти региона сообщили, что беспилотники были начинены взрывчаткой и шрапнелью.

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Любовь Ширижик
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