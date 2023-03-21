Начато расследование атаки беспилотников на Джанкой

СКР расследует атаку беспилотников на гражданские объекты Джанкоя, где пострадал житель

Следственный комитет России (СКР) начал расследовать атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Крыма, где пострадал местный житель. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Действиям причастных лиц будет дана правовая оценка.

Беспилотники атаковали гражданские объекты в городе Джанкой. Сработала система ПВО. По предварительным данным, обломки дронов нанесли повреждения домам и магазину. Один человек получил ранение. 33-летний мужчина находится в состоянии средней степени тяжести.

Также получило повреждения здание общежития техникума, оттуда были эвакуированы студенты, занятия приостановлены.

Власти региона сообщили, что беспилотники были начинены взрывчаткой и шрапнелью.