Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье погибшего основателя группы

Лейбл Cream Soda передаст деньги с концерта семье утонувшего основателя группы Свиргунова

Музыкальный лейбл STVOL, созданный участниками группы Cream Soda, передаст все деньги с концерта семьям утонувшего на Волге основателя коллектива Дмитрия Свиргунова, а также других погибших. Об этом сообщает «Звук Медиа» со ссылкой на публикацию представителей лейбла в социальных сетях.

По данным издания, руководство лейбла приняло решение не отменять выступление, запланированное на 25 марта, в связи со смертью музыканта. Более того, по данным издания, организаторы пожелали расширить количество артистов, заявленных на концерте.

Изначально предполагалось, что на мероприятии выступят такие исполнители, как Zarya, «Лучший друг», Arkadich и Cream Soda. Однако о том, в каком составе и как выступит коллектив, основатель которого погиб накануне, пока не сообщается.

Ранее гибель лидера коллектива Cream Soda подтвердили в экстренных службах Ярославской области. О судьбе брата музыканта Романа Свиргунова и его друга Георгия Киселева, которые вместе с основателем Cream Soda переходили Волгу, пока неизвестно.

О пропаже Дмитрия Свиргунова сообщалось 20 марта. Компания из десяти человек гуляла по льду в селе Диево-Городище. Пять человек провалились под лед, но выбраться смогли лишь двое — Валерия Дерман и Аристарх Ухтомский. Позже Ухтомский скончался в машине скорой помощи.

Российские артисты выразили соболезнования в связи с гибелью основателя Cream Soda.