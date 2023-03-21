Федук и другие артисты выразили соболезнования в связи с гибелью основателя Cream Soda

Российские артисты выразили соболезнования в связи со смертью основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова, провалившегося под лед в Ярославской области. Своим мнением в связи с трагической гибелью музыканта они поделились в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хип-хоп-исполнитель Федук, который вместе со Свиргуновым работал над записью музыкального альбома, заявил, что погибший являлся его настоящим другом, а также выразил восхищение творчеством основателя коллектива.

«Рановато ты соскочил, мэнчик! Дури и вдохновения у тебя было еще на несколько жизней. Очень люблю тебя! Спасибо тебе за все! У меня столько угарных видосов с тобой, что я могу вспоминать тебя только с самым искренним смехом! Жалко Рому (брат Свиргунова, который вместе с артистом провалился под лед (о его судьбе пока неизвестно), — прим. "Ленты.ру"), жалко ребят, жалко маму», — написал Федук.

Певица Манижа выразила соболезнования под постом группы Cream Soda в социальной сети: «Нет слов. Мы с вами». Исполнительница Алена Свиридова, работавшая с коллективом над созданием ремейка своей песни «Розовый фламинго», призналась, что шокирована произошедшим.

«Рука не хочет это писать. А мозг и сердце принимать. Сколько еще было задумано сделать вместе. Я подумала, что меня глупо разыгрывают. Дима Нова из группы Cream Soda, жизнелюбивый, жизнерадостный и очень талантливый, трагически погиб на Волге. Мои соболезнования всем родным и всем, кто его знал», — написала артистка.

Соболезнования в связи с гибелью Свиргунова также выразили рэперы Джиган, OG Buda, Loqiemean, Obladaet, актрисы Варвара Шмыкова и Саша Бортич и многие другие российские звезды.

Ранее отец основателя группы Cream Soda прокомментировал гибель сына.

Смерть лидера коллектива Cream Soda подтвердили в экстренных службах Ярославской области 20 марта. О судьбе брата музыканта Романа Свиргунова и его друга Георгия Киселева, которые вместе с основателем Cream Soda переходили Волгу, пока неизвестно.