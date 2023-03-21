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07:36, 21 марта 2023Россия

Увеличенный срок пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР отменили

Правительство отменило увеличение срока пребывания в России украинцев из ДНР и ЛНР

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Правительство России отменило постановление от 29 декабря 2018 года, согласно которому срок пребывания в стране жителей не признанных на тот момент Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) увеличивался до 180 дней. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Постановление кабмина вступило в силу в понедельник, 20 марта. Прошлый документ утратил силу в связи с признанием независимости республик Донбасса, которые впоследствии вошли в состав России, а их жители получили российское гражданство.

Четыре новых региона — ДНР и ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области — вошли в состав России 30 сентября прошлого года. Референдумы по вопросу возвращения этих территорий под юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин назвал обстановку в новых регионах крайне сложной. Глава государства призвал сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности жителей ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья.

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Анастасия Шейкина
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