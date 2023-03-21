Канадская фигуристка высказалась о конкуренции в отсутствие россиян
Канадская фигуристка Деанна Стеллато-Дудек высказалась о конкуренции на международных турнирах в отсутствие россиян. Ее слова приводит Sport24.
Спортсменка отметила, что в сезоне-2022/2023 наблюдается спад в соревнованиях спортивных пар, однако не стала связывать это с недопуском сборной России. «Причина заключается в том, что за последние четыре года все парники, которые катались в возрасте от 20 до 30 лет, завершили карьеру», — пояснила Стеллато-Дудек. Она добавила, что обострение соперничества и развитие фигурного катания — волнообразный процесс, поэтому за спадом последует естественный рост.
Сыграйте в любимую игру прямо на Ленте.ру
В приступе ностальгии по бумажным газетам с непременным кроссвордом на последней странице мы подумали: а почему бы и на «Ленте.ру» не сделать раздел с играми? И сделали!
-
Gummy Blocks
-
Пасьянс «Паук» (1, 2, 4 масти)
-
Чиселки
-
Слова из слов
-
Like a King: Битва замков
-
Шарики в колбах
-
Шахматы
-
Маджонг Бабочки HD
-
Bubble Shooter Challenge
Все пожелания и отзывы, как обычно, присылайте на info@lenta-co.ru
39-летняя Стеллато-Дудек — бронзовый призер чемпионата четырех континентов-2023, а также обладательница золотой и серебряной медалей этапов Гран-при. Фигуристка родилась и начала карьеру в США в одиночном катании. В 2000 году она ушла из спорта и стала косметологом, однако вернулась спустя 16 лет, дважды сменила спортивное гражданство и теперь выступает в парном катании за Канаду вместе с Максимом Дешамом.
1 марта прошлого года ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.