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08:40, 21 марта 2023Россия

В пострадавшем от взрывов беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия

Крючков: занятия приостановлены в пострадавшем от взрывов беспилотников техникуме Джанкоя
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Telegram-канал «Крючков Z»

В пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников профессиональном техникуме в Джанкое на севере Крыма приостановлены занятия. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Его слова приводят РИА Новости.

Как рассказал Крючков, здание, в котором располагается учебное заведение и общежитие, получило повреждения — в нем выбиты стекла. Занятия не будут проводиться, пока идут ремонтные работы. Студенты из общежития эвакуированы.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте в Telegram сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам Олега Крючкова, целью всех сбитых в Джанкое на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты. Помимо взрывчатки, беспилотники были начинены шрапнелью.

В результате инцидента ранения получил 33-летний мужчина. Он госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время оценивается ущерб от произошедшего, решается вопрос с выплатой компенсаций пострадавшим.

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Екатерина Подвигина
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