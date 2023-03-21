В пострадавшем от взрывов беспилотников техникуме Джанкоя приостановили занятия

Крючков: занятия приостановлены в пострадавшем от взрывов беспилотников техникуме Джанкоя

В пострадавшем от взрывов сбитых беспилотников профессиональном техникуме в Джанкое на севере Крыма приостановлены занятия. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков. Его слова приводят РИА Новости.

Как рассказал Крючков, здание, в котором располагается учебное заведение и общежитие, получило повреждения — в нем выбиты стекла. Занятия не будут проводиться, пока идут ремонтные работы. Студенты из общежития эвакуированы.

В ночь на 21 марта средства противовоздушной обороны сработали в городе Джанкое — есть разрушения, один человек получил ранения. Об инциденте в Telegram сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По словам Олега Крючкова, целью всех сбитых в Джанкое на севере Крыма беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) были гражданские объекты. Помимо взрывчатки, беспилотники были начинены шрапнелью.

В результате инцидента ранения получил 33-летний мужчина. Он госпитализирован, его жизни и здоровью ничто не угрожает. В настоящее время оценивается ущерб от произошедшего, решается вопрос с выплатой компенсаций пострадавшим.