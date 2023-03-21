Вяльбе рассказала об условиях FIS для возвращения россиян на турниры

Вяльбе рассказала, что FIS хочет заставить российских лыжников осудить СВО ради допуска

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об условиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для возвращения отечественных спортсменов на турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе заявила, что состоялся телефонный разговор между генсекретарем ФЛГР и главой FIS Йоханом Элиашем, из которого стало понятно, что россиян нужно возвращать на турниры. «На что наш генеральный секретарь ассоциации сказал: "С такими условиями, что вы предлагаете, никто на это не пойдет". Помимо того что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», — раскрыла подробности она.

В октябре 2022 года Вяльбе заявила, что в условиях отстранения российские спортсмены могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.