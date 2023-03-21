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09:22, 21 марта 2023Спорт

Вяльбе рассказала об условиях FIS для возвращения россиян на турниры

Вяльбе рассказала, что FIS хочет заставить российских лыжников осудить СВО ради допуска
Елена Вяльбе

Елена Вяльбе. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об условиях Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) для возвращения отечественных спортсменов на турниры. Ее слова приводит РИА Новости.

Вяльбе заявила, что состоялся телефонный разговор между генсекретарем ФЛГР и главой FIS Йоханом Элиашем, из которого стало понятно, что россиян нужно возвращать на турниры. «На что наш генеральный секретарь ассоциации сказал: "С такими условиями, что вы предлагаете, никто на это не пойдет". Помимо того что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», — раскрыла подробности она.

В октябре 2022 года Вяльбе заявила, что в условиях отстранения российские спортсмены могут найти мотивацию в подготовке к Олимпийским играм. Однако она добавила, что не удивится, если кто-то из лыжников решит уйти из спорта из-за недопуска к турнирам.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

Андрей Стрельцов
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