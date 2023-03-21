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22:15, 21 марта 2023Интернет и СМИ

Западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина

«Известия»: западные СМИ отреагировали на встречу Путина и Си Цзиньпина
Си Цзиньпин и Владимир Путин

Си Цзиньпин и Владимир Путин. Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

Многие западные СМИ отреагировали на неформальную встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, которая состоялась в понедельник, 20 марта. Об этом пишут «Известия».

Так, газета Financial Times отметила, что китайский лидер своим визитом хочет повлиять на конфликт на Украине и способствовать его мирному завершению, а также намерен «проверить границы дружбы с Путиным», «утвердить миротворческие полномочия и стабилизировать отношения с Европой».

Издание Politico обратило внимание на то, что Си Цзиньпин нанес свой первый визит после избрания на пост председателя КНР именно в Россию. Французский телеканал BFM TV назвал встречу Путина и Си сигналом Западу о российско-китайской дружбе.

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Журналисты немецкого канала ZDF полагают, что Китай готов «твердо стоять на стороне России» в пользу «подлинной многосторонности» и «многополярности в мире». Американский телеканал NBC также назвал визит Си Цзиньпина в Россию символом поддержки на фоне решения Международного уголовного суда (МУС) об «аресте» Путина.

В свою очередь, телеканал CNN указал, что визит Си Цзиньпина в Москву важен для роста дипломатического влияния Пекина в мире.

Си Цзиньпин прибыл в Москву в понедельник, 20 марта. В тот же день состоялась его неформальная встреча с российским президентом, после которой лидер КНР сообщил, что Пекин готов продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию украинского кризиса. Он также подчеркнул, что по украинскому вопросу «голос мира и разума берет верх, большинство государств выступают против подливания масла в огонь».

В свою очередь, Путин оценил переговоры как успешные и конструктивные.

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Марина Совина
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