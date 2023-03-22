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02:22, 22 марта 2023Интернет и СМИ

Блинкену посоветовали брать пример с Лаврова после заявления об Украине

Пользователи Twitter посоветовали Блинкену брать пример с Лаврова после слов об Украине
Энтони Блинкен и Сергей Лавров

Энтони Блинкен и Сергей Лавров. Фото: МИД России / Global Look Press

Пользователи социальной сети Twitter посоветовали госсекретарю Энтони Блинкену брать пример с главы МИД России Сергея Лаврова после его слов об Украине. Свои комментарии они оставили под постом в аккаунте Госдепартамента США.

Блинкен заявил, что если Китай привержен поддержке прекращения конфликта на Украине на основе принципов Устава ООН, то он может обсуждать это с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Вы должны позвонить Лаврову и спросить совета, как быть дипломатом», — обратился к Блинкену пользователь Chebureki Man.

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«Блинкен — главный приверженец руководящей политики, впервые описанной Оруэллом: "Война не предназначена для победы, она предназначена для продолжения"», — написала Larry Cloetta. «Лицемеры», — добавил Tari Nemi.

«Теперь он хочет, чтобы другие соблюдали хартии, соглашения, пакты, договоры и прочее. Смехотворно», — высказался Anthony Godlewski, Realtor.

«США должны прекратить все грязные войны по всему миру. Политика США повлияла на каждую нацию, включая союзников. Но все, безусловно, изменится скоро. Интересы США не должны дестабилизировать мир», — написал S R I Rizvi.

В феврале МИД Китая обнародовал план мирного урегулирования на Украине. Документ состоит из 12 пунктов, его ключевые моменты — возобновление мирных переговоров и прекращение военных действий.

21 марта президент России Владимир Путин заявил, что в основу урегулирования ситуации на Украине может лечь мирный план, предложенный ранее Китаем. Однако российский лидер заявил, что Киев пока не заявлял о своей готовности пойти на мирное урегулирование ситуации.

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Марина Совина
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