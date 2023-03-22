Шестиметровый удав проглотил овцу целиком и попал на видео

Daily Star: в Бразилии убили шестиметрового удава, проглотившего овцу

В Бразилии жители деревни убили шестиметрового удава, который съел их овцу. Об этом сообщает Daily Star.

Змею с огромным брюхом обнаружили 18 марта. Жители деревни предположили, что она проглотила сельскохозяйственное животное целиком, решили поймать и убить ее.

Произошедшее попало на видео. На кадрах видно, как один из местных жителей наступает на голову уже мертвой змеи, а второй вспарывает ее брюхо ножом. Спустя несколько мгновений бразилец за задние ноги вытаскивает оттуда овцу и кладет ее на землю.

Перед гибелью удав не успел переварить свою добычу. Обычно на это уходит до пяти дней.

Ранее сообщалось, что в Австралии змеелов изловил питона, который заполз на территорию частного дома и проглотил домашнюю кошку и ее котят. Змею вывезли с участка хозяйки погибших животных и выпустили в дикую природу.

