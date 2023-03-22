В России отреагировали на атаку украинских беспилотников на Севастополь

Сенатор Карасин назвал провокацией атаку БПЛА на Севастополь

Атака украинских беспилотников на Севастополь — это провокационное раскачивание обстановки со стороны Украины, убежден председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» сенатор назвал возможную цель атаки.

22 марта стало известно, что три надводных беспилотника Вооруженных сила Украины (ВСУ) атаковали морскую бухту в Севастополе. Глава города Михаил Развожаев сообщил, что Черноморский флот отбил нападение. Он добавил, что от взрывов уничтоженных дронов повреждения получили несколько зданий на улице Ленина — у них выбиты стекла. Пострадавших нет.

«Это провокационное раскачивание обстановки со стороны Киева. Для того, чтобы подтвердить, что нынешний украинский режим нуждается в дополнительном снабжении современным вооружением, беспилотниками и массивной политической поддержкой. Все делается исключительно для этого», — убежден Карасин.

Сам режим мало на что способен — это орудие в чужих руках Григорий Карасин председатель комитета Совфеда по международным делам

Еще одной целью атаки украинских беспилотников сенатор назвал попытку Киева создать нервозность в российском обществе.

«Однако этого не удается сделать по понятным причинам. Потому что общество у нас сплотилось и понимает, что угроза исходит от ставленников коллективного Запада. Поэтому наши военные, специалисты, политики думают только об одном — как поставить на место сторонников такого опасного курса в Киеве, прежде всего Зеленского и его команду. А это зависит от позиции США и других государств НАТО», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Утром 22 марта жители Севастополя сообщили о звуках взрывов в городе. Предполагалось, что над городом работают системы противовоздушной обороны (ПВО). Сообщалось, что в момент, когда звучали взрывы, разведывательный беспилотник США RQ-4 Global Hawk покинул нейтральное воздушное пространство Черного моря.

Впоследствии в Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта, не уточнив причин. Власти пообещали проинформировать жителей дополнительно в случае изменения в работе морского транспорта.