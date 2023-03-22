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19:04, 22 марта 2023Бывший СССР

На Украине заочно осудят генерала Лапина

Суд на Украине заочно осудит экс-командующего войсками ЦВО Лапина

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Суд украинского города Чернигов заочно осудит экс-командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковника Александра Лапина. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте суда.

Заседание назначено на 24 марта.

В июне 2022 года офис генерального прокурора Украины заочно предъявил Лапину обвинение в посягательстве на территориальную целостность республики.

Александр Лапин занимал должность командующего ЦВО с ноября 2017-го по январь 2023 года. 10 января стало известно, что он возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооруженных сил России.

Генерал-полковник неоднократно подвергался критике со стороны главы Чечни Рамзана Кадырова. В октябре 2022 года он обвинил командующего в отводе войск из Красного Лимана.

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Алевтина Запольская
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