ET: Дилан Спроус и Барбара Палвин решили обручиться после пяти лет отношений

Актер Дилан Спроус и модель Барбара Палвин решили обручиться после пяти лет отношений. Об этом сообщает Entertainment Tonight (ET) со ссылкой на источник.

«Дилан и Барбара помолвлены. Они хвастаются ее кольцом перед людьми и очень счастливы», — сообщил источник. По словам инсайдера, пара всегда выглядела очень любящей, но сейчас «они даже счастливее, чем обычно». «Они не могут дождаться, чтобы вместе начать эту новую главу», — заключил он.

Пара спровоцировала слухи о помолвке еще в начале месяца, когда бывший ангел Victoria’s Secret появилась на Mammoth Film Festival с бриллиантовым кольцом на пальце. Спроус и Палвин начали встречаться в 2018 году.

Ранее брат-близнец Дилана Спроуса актер Коул Спроус, который является звездой телесериалов «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Ривердейл», заявил о пагубном влиянии Голливуда на актеров. По мнению Спроуса, Голливуд поощряет худшие качества в актерах.