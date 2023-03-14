Звезда «Ривердейла» заявил о пагубном влиянии Голливуда на актеров

Звезда «Ривердейла» Коул Спроус заявил о пагубном влиянии Голливуда на актеров

Актер, звезда телесериалов «Все тип-топ, или Жизнь Зака и Коди» и «Ривердейл» Коул Спроус заявил о пагубном влиянии Голливуда на актеров. Его слова приводит NME.

По мнению Спроуса, Голливуд поощряет худшие качества в актерах. Он рассказал, что ему нравилось выступать на сцене, будучи ребенком и подростком, однако ему «не нравилось то дерьмо, которое сопутствовало этому».

«Эта индустрия во многом поощряет худшие качества человека. Нарциссизм, эгоизм, жадность — многие из этих вещей, которые мы привыкли считать практически смертными грехами», — сказал Спроуc, отметив, что многие начинающие артисты приходят в индустрию, чтобы заработать на жизнь, а не заниматься искусством.

При этом звезда «Риврдейла» признал, что на сегодняшний день уже не может жить без искусства, потому что это все, что он знает с тех пор, как ему исполнилось восемь месяцев.

Ранее 24-летнего канадского актера Райана Грэнтэма, сыгравшего в «Ривердейле» Джеффри Августина, приговорили к пожизненному заключению за убийство матери.