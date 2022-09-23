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Убившего свою мать актера «Ривердейла» приговорили к пожизненному заключению

Убившего свою мать актера сериала «Ривердейл» приговорили к пожизненному заключению

Кадр: Фильм «Ривердэйл»

24-летнего канадского актера Райана Грэнтэма, сыгравшего в сериале «Ривердейл» Джеффри Августина, приговорили к пожизненному заключению за убийство матери. Об этом сообщает TMZ.

Верховный суд Канады вынес артисту приговор спустя полгода после того, как он признал себя виновным в преступлении. В 2020 году Грэнтэм выстрелил в затылок своей матери Барбары Уэйт, пока та играла на пианино.

По словам актера, он убил свою родительницу, чтобы «спасти» ее. Он якобы не хотел, чтобы она увидела его расправу над премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Для убийства политика Грэнтэм планировал проехать на машине более 50 часов до места назначения, однако после того, как он застрелил мать, передумал покушаться на жизнь Трюдо и решил совершить «акт массового насилия» в Университете Саймона Фрейзера, из которого его отчислили ранее. Окончательно не решившись на массовое убийство, бывший актер отправился в полицейский участок, где признался в том, что насмерть застрелил собственную мать.

Сообщается, что Грэнтэм не будет иметь права на условно-досрочное освобождение в течение первых 14 лет, проведенных в заключении.

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Анастасия Астахова
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