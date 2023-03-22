Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:36, 22 марта 2023Наука и техника

Калорийная диета матери во время беременности увеличила риск ожирения у детей

Molecular Metabolism: калорийная пища при беременности увеличивает риск ожирения у детей

Фото: Unsplash

Ученые из Медицинской школы при Университете Рутгерса выявили, что высококалорийная диета матери во время беременности увеличивает риск последующего ожирения у детей. Выводы работы опубликованы в журнале Molecular Metabolism.

В процессе исследования специалисты провели серию экспериментов с мышами. Некоторые самки страдали ожирением от неограниченного количества жирной пищи во время беременности и кормления грудью, в то время как другая группа соблюдала здоровую диету.

Авторы обнаружили, что детеныши, рожденные от матерей с ожирением, остаются с нормальным ИМТ (индексом массы тела) во взрослом возрасте при свободном доступе к здоровой пище. Но при этом они оказались склонны к перееданию больше, чем мыши, рожденные от худых матерей и получающие доступ к нездоровой еде.

Материалы по теме:
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021
Утомленные лихорадкой Какими были самые страшные пандемии в истории человечества
Утомленные лихорадкойКакими были самые страшные пандемии в истории человечества
12 августа 2020

Дальнейший анализ иллюстрирует, что различия в поведении, по всей видимости, обусловлены связями между двумя частями мозга — гипоталамусом и миндалиной.

Это означает, что потомству, чьи матери имели избыточный вес во время беременности и кормления грудью, может быть трудно регулировать потребление вредной пищи. Данные исследования могут лечь в разработку лекарств для уменьшения тяги к нездоровой еде.

Ранее канадские специалисты озвучили гендерные различия в последствиях влияния алкоголя в утробе матери. У мужчин были более выражены нарушения развития нервной системы, в том числе моторика, память, внимание, исполнительные функции и проблемы с адаптивностью. У женщин чаще наблюдались более высокие показатели тревожности и депрессии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Апазиди
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров предрек эскалацию конфликта на Украине из-за снарядов с обедненным ураном
На российском заводе начали собирать китайские грузовики
Шойгу рассказал об усилении войск истребителями Су-57
Эд Ширан рассказал о намерении выпустить посмертный альбом
Заключенные расковыряли стену камеры зубной щеткой и сбежали в блинную
Российская армия поразила ангары с вооружением ВСУ на аэродроме Школьный
ВСУ обстреляли приграничное российское село
Названы города России с наибольшим ростом цен на «вторичку»
Объяснено нежелание Китая создавать альянс с Россией
Российские военные выбили ВСУ из укрепрайона в Марьинке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.