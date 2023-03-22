Калорийная диета матери во время беременности увеличила риск ожирения у детей

Molecular Metabolism: калорийная пища при беременности увеличивает риск ожирения у детей

Ученые из Медицинской школы при Университете Рутгерса выявили, что высококалорийная диета матери во время беременности увеличивает риск последующего ожирения у детей. Выводы работы опубликованы в журнале Molecular Metabolism.

В процессе исследования специалисты провели серию экспериментов с мышами. Некоторые самки страдали ожирением от неограниченного количества жирной пищи во время беременности и кормления грудью, в то время как другая группа соблюдала здоровую диету.

Авторы обнаружили, что детеныши, рожденные от матерей с ожирением, остаются с нормальным ИМТ (индексом массы тела) во взрослом возрасте при свободном доступе к здоровой пище. Но при этом они оказались склонны к перееданию больше, чем мыши, рожденные от худых матерей и получающие доступ к нездоровой еде.

Дальнейший анализ иллюстрирует, что различия в поведении, по всей видимости, обусловлены связями между двумя частями мозга — гипоталамусом и миндалиной.

Это означает, что потомству, чьи матери имели избыточный вес во время беременности и кормления грудью, может быть трудно регулировать потребление вредной пищи. Данные исследования могут лечь в разработку лекарств для уменьшения тяги к нездоровой еде.

Ранее канадские специалисты озвучили гендерные различия в последствиях влияния алкоголя в утробе матери. У мужчин были более выражены нарушения развития нервной системы, в том числе моторика, память, внимание, исполнительные функции и проблемы с адаптивностью. У женщин чаще наблюдались более высокие показатели тревожности и депрессии.