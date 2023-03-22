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00:04, 22 марта 2023Спорт

В FIS объявили сроки рассмотрения вопроса о допуске россиян к турнирам

В FIS заявили, что рассмотрят вопрос о допуске россиян к турнирам в мае 2023 года

Фото: Lehtikuva / Reuters

Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) объявил сроки рассмотрения вопроса о допуске российских и белорусских спортсменов к турнирам. Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе организации заявили, что обсудят возвращение россиян на соревнования на следующем заседании, которое состоится в мае 2023 года. Уточняется, что до этого момента действующая политика FIS не изменится.

21 марта глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала об условиях FIS для возвращения отечественной сборной на турниры. «Помимо того что они предлагают нейтральный статус для наших спортсменов, они еще все-таки толкают на эту дорожку все федерации и говорят, что им необходимо, чтобы эти люди как-то устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», — раскрыла подробности она.

22 сентября FIS отказала российским спортсменам в допуске к международным турнирам на сезон-2022/2023. Впервые лыжники были отстранены в марте 2022-го.

Ксения Курашкина
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