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10:11, 22 марта 2023Спорт

Российский футболист вернулся в норвежский клуб

Российский футболист Никита Хайкин вернулся из «Бристоль Сити» в норвежский «Буде-Глимт»

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Российский футболист Никита Хайкин вернулся в норвежский «Буде-Глимт». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новый контракт с 27-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года. «Для меня это отличная возможность продолжить развиваться. Не проходит и дня, чтобы я не думал о "Глимте". Я очень скучал по нему», — прокомментировал Хайкин возвращение в команду.

В январе 2023-го Хайкин покинул клуб и на правах свободного агента перешел в «Бристоль Сити». В английской команде он не провел ни одного матча. О прекращении сотрудничества стало известно 22 марта.

Хайкин выступал за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. Всего в составе норвежского клуба он провел 121 матч и не отметился результативными действиями.

Дарья Коршунова
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