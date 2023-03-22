Российский футболист вернулся в норвежский клуб

Российский футболист Никита Хайкин вернулся из «Бристоль Сити» в норвежский «Буде-Глимт»

Российский футболист Никита Хайкин вернулся в норвежский «Буде-Глимт». Об этом сообщается на сайте клуба.

Новый контракт с 27-летним вратарем рассчитан до лета 2026 года. «Для меня это отличная возможность продолжить развиваться. Не проходит и дня, чтобы я не думал о "Глимте". Я очень скучал по нему», — прокомментировал Хайкин возвращение в команду.

В январе 2023-го Хайкин покинул клуб и на правах свободного агента перешел в «Бристоль Сити». В английской команде он не провел ни одного матча. О прекращении сотрудничества стало известно 22 марта.

Хайкин выступал за «Буде-Глимт» с марта 2019 года. Всего в составе норвежского клуба он провел 121 матч и не отметился результативными действиями.