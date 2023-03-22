Блогер показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов

Блогерша Кэлли хотела избавиться от желтизны волос и помыла голову фиолетовой краской

Блогерша Кэлли (фамилия неизвестна) показала эффект от мытья головы краской вместо шампуня и удивила фанатов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом @thatblondedumbgirl предстала перед зрителями с влажными волосами, на которые нанесен серо-фиолетовым пигмент. По словам юзерши, она хотела избавиться от желтизны прядей, однако вместо средства для мытья волос купила краску. «Я думала, что должна приобрести любой продукт с таким оттенком, чтобы мои локоны стал светлее», — призналась она.

В следующем видео Кэлли рассказала, что смывала нанесенный продукт несколько раз подряд в течение дня, а затем затонировала волосы и снова покрасила их в оттенок блонд. «Наконец-то я вернула свой прежний вид, этот случай послужит мне уроком», — заключила блогерша.

Подписчики возмутились поступком девушки в комментариях под публикацией. «Это шутка?», «Мне кажется, что вы прикалываетесь», «Вам следовало остаться с новым цветом волос, он почти всем подходит», — написали они.

В феврале блогерша (имя и фамилия неизвестны) помыла голову впервые за полтора года и лишилась части волос. Сначала в опубликованном ролике было видно, что локоны девушки выглядят грязными, а на коже головы заметна перхоть. Затем девушка продемонстрировала пучок выпавших волос после их мытья.