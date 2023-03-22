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15:06, 22 марта 2023Мир

Херш назвал глупым решение Байдена о диверсиях на «Северных потоках»

Херш: Байден принял глупое решение о подрыве «Северных потоков» и теперь вынужден лгать

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Джо Байден принял глупое решение об организации диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» и теперь вынужден скрывать правду. Об этом Херш написал в своем блоге на платформе Substack.

«Президент [США Джо Байден] (...) принял глупое решение и теперь лжет об этом», — считает журналист.

Херш со ссылкой на источник в разведывательном сообществе пишет, что Байден не давал даже формальных поручений провести расследование ЧП на «Северных потоках» и выяснить, кто совершил преступление в Балтийском море, и не даст их в будущем. По словам журналиста, причина в том, что президент и так знает ответ на этот вопрос.

8 февраля Херш опубликовал расследование, в котором обвинил США в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии.

Позже Херш заявил, что в Белом доме отказались расследовать теракты на «Северных потоках» и доказательно опровергать причастность США к подрыву. Он добавил, что США могли взорвать газопровод в любой момент. Журналист также предупредил, что диверсия на нитках российского газопровода «Северный поток» может оказать эффект, противоположный стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО. По его мнению, Байден запустил механизмы, которые не понимает сам. «Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал лауреат Пулитцеровской премии.

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Варвара Кошечкина
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