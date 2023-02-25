Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 25 февраля 2023Мир

В Белом доме отказались опровергать вину США в подрыве «Северных потоков»

В Белом доме отказались опровергать причастность США к подрыву на «Северных потоках»

Фото: Swedish Coast Guard / AP

В Белом доме отказались расследовать теракты на «Северных потоках» и доказательно опровергать причастность США к подрыву. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш, сообщает RT.

«Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать», — заявил лауреат Пулитцеровской премии. Журналист добавил, что США могли взорвать газопровод в любой момент.

Ранее Херш заявил, что диверсия на нитках российского газопровода «Северный поток» может оказать эффект, противоположный стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО. По его мнению, Байден запустил механизмы, которые не понимает. «Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал лауреат Пулитцеровской премии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Арестович рассказал о новой угрозе для Украины
Шесть стран подписали декларацию против допуска россиян к турнирам
Москвичей предупредили об оттепели
В Белом доме отказались опровергать вину США в подрыве «Северных потоков»
В США заявили о намерении Китая передать России дроны и артиллерию
Историк раскрыл секреты меню любимого ресторана Сталина и Берии
Две передачи российского форварда принесли «Каролине» победу в матче НХЛ
Лукашенко отправится в Китай
Действовавший на стороне ВСУ бывший военный США погиб на Украине
В российском регионе браконьеры убили 26 краснокнижных оленей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.