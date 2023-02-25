В Белом доме отказались опровергать вину США в подрыве «Северных потоков»

В Белом доме отказались опровергать причастность США к подрыву на «Северных потоках»

В Белом доме отказались расследовать теракты на «Северных потоках» и доказательно опровергать причастность США к подрыву. Об этом заявил американский журналист-расследователь Сеймур Херш, сообщает RT.

«Знаете, в нынешнем Белом доме не только не заинтересованы в расследовании этой истории, но даже не собираются ее опровергать», — заявил лауреат Пулитцеровской премии. Журналист добавил, что США могли взорвать газопровод в любой момент.

Ранее Херш заявил, что диверсия на нитках российского газопровода «Северный поток» может оказать эффект, противоположный стремлению президента США Джо Байдена сохранить единство НАТО. По его мнению, Байден запустил механизмы, которые не понимает. «Теперь вопрос в том, какая страна первой выйдет из НАТО», — сказал лауреат Пулитцеровской премии.