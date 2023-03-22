Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эрика Андреева
2:0
Завершен
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
Варвара Грачёва
1:0
2-й сет
live
Марина Заневская
Майами (ж)
Элисе Мертенс
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Майами (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
18:00 (Мск)
Марта Костюк
Майами (ж)
Торпедо
2:1
Перерыв
live
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:54, 22 марта 2023Спорт

Глава IIHF высказался о возвращении сборной России на турниры

Тардиф заявил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска сборной России в марте 2024 года

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возвращении сборной России на турниры. Его слова приводятся на сайте организации.

Тардиф заявил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска команды в марте 2024 года. Он подчеркнул, что дал мандат координационному комитету проработать эту тему в течение года и вернуться к процессу реинтеграции сборной России, в частности к квалификационному раунду к Олимпийским играм.

Ранее 22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Отмечается, что сборные не примут участия во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В Подмосковье госпитализировали пациента с подозрением на сибирскую язву
Раскрыта возможная дата принятия решения по делу Трампа
Боец из ЛНР рассказал о пытках током в украинском плену
Врач оценил пользу накачки прямой кишки озоном по методу Гвинет Пэлтроу
Врач раскрыла правду о влиянии бюстгальтера на внешний вид груди
Оценена стоимость особняка Волочковой
Публикующая необычные видео на OnlyFans девушка назвала самые странные запросы
Valve показала Counter-Strike 2
Назван район Москвы со стоимостью жилья менее трех миллионов рублей
Встреча россиянина с интернет-подругой закончилась разбойным нападением
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.