Глава IIHF высказался о возвращении сборной России на турниры

Тардиф заявил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска сборной России в марте 2024 года

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф высказался о возвращении сборной России на турниры. Его слова приводятся на сайте организации.

Тардиф заявил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска команды в марте 2024 года. Он подчеркнул, что дал мандат координационному комитету проработать эту тему в течение года и вернуться к процессу реинтеграции сборной России, в частности к квалификационному раунду к Олимпийским играм.

Ранее 22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Отмечается, что сборные не примут участия во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.