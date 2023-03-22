Минфин заявил о проблемах с частными инвестициями в нацпроекты

Минфин: план по внебюджетному финансированию нацпроектов в 2022 году был исполнен на 43%

В прошлом году план по внебюджетному финансированию национальных проектов был выполнен менее чем на половину. О таких проблемах на круглом столе в Совфеде заявил директор департамента программно-целевого планирования Минфина Николай Бегчин, передает РБК.

По его словам, изначально задумывалось, что частные инвестиции будут вносить существенный вклад в финансирование нацпроектов. «На практике мы видим, что по итогам 2022 года из запланированных 1,8 триллиона рублей исполнено оказалось 794 миллиарда рублей, то есть 43 процента», — констатировал Бегчин.

Он признал, что аналогичная ситуация наблюдалась с 2019 по 2021 год, и касается она всех нацпроектов. В Минфине полагают, что причина проблемы — в изначально плохой проработке плановых объемов внебюджетного финансирования.

«В этом году мы, видя эту проблему и ее угрожающий характер, предполагаем разработать и утвердить постановлением правительства порядок планирования внебюджетных источников», — добавил чиновник.

В декабре прошлого года в Забайкальском крае выявили факт хищения 57 миллионов рублей, которые должны были пойти на выполнение нацпроекта по реконструкции железной дороги.

В августе того же года сообщалось, что в 77 регионах России были возбуждены уголовные дела о хищении средств по нацпроектам почти на один миллиард рублей.

