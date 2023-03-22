Названа дата обсуждения МОК судьбы российских спортсменов

МОК обсудит вопрос участия российских спортсменов в международных турнирах 28 марта

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) обсудит вопрос участия российских спортсменов в турнирах. Об этом сообщает ТАСС.

Заседание пройдет с 28 по 30 марта. На нем МОК обсудит выводы, сделанные на основе консультаций с членами организации, национальными олимпийскими комитетами, международными федерациями и представителями спортсменов, по вопросам санкций в отношении России и Белоруссии.

11 марта Guardian сообщил, что власти Великобритании попросили крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на МОК для недопуска российских спортсменов на соревнования. Отмечалось, что Лондон обратился к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.