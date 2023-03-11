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08:46, 11 марта 2023Спорт

Стало известно о хитрости Британии для недопущения России на Олимпиаду

Guardian: Лондон попросил спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК по поводу допуска РФ

Фото: Unsplash.com

Официальный Лондон попросил крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопущения российских спортсменов на соревнования. О хитрости властей Великобритании стало известно газете Guardian.

Министр культуры Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с возможным смягчением запрета, отмечает издание.

«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут устранены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует допускать к соревнованиям», — говорится в письме главы британского Минкульта.

25 февраля шесть европейских стран подписали декларацию против допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

Марина Совина
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