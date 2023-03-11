Стало известно о хитрости Британии для недопущения России на Олимпиаду

Guardian: Лондон попросил спонсоров Олимпиады оказать давление на МОК по поводу допуска РФ

Официальный Лондон попросил крупных спонсоров Олимпийских игр оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) для недопущения российских спортсменов на соревнования. О хитрости властей Великобритании стало известно газете Guardian.

Министр культуры Люси Фрейзер попросила британских руководителей международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, оказать давление на МОК в связи с возможным смягчением запрета, отмечает издание.

«Пока наши опасения и существенное отсутствие ясности и конкретных деталей в отношении работоспособной модели «нейтралитета» не будут устранены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует допускать к соревнованиям», — говорится в письме главы британского Минкульта.

25 февраля шесть европейских стран подписали декларацию против допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Отмечалось, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

