Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Волга Ул
Сегодня
14:30 (Мск)
Зенит
Фонбет Кубок России|1/4 финала. Этап 1 (Путь регионов)
Энди Маррей
Сегодня
18:00 (Мск)
Даниил Медведев
Доха (м)
Коламбус Блю Джекетс
Сегодня
20:30 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Вашингтон Кэпиталз
Сегодня
21:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
Кристал Пэлас
Сегодня
22:45 (Мск)
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига|25-й тур
Сент-Луис Блюз
Сегодня
23:30 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
10:03, 25 февраля 2023Спорт

Шесть стран подписали декларацию против допуска россиян к турнирам

Шесть европейских стран подписали декларацию против допуска россиян и белорусов к турнирам

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Шесть европейских стран подписали декларацию против допуска российских и белорусских спортсменов к турнирам. Об этом сообщает портал Inside the Games.

В число государств, сделавших заявление, входят Чехия, Литва, Эстония, Латвия, Словакия и Польша. Документ подписали во время встречи представителей стран с президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадимом Гутцайтом. «Мы с удивлением и возмущением получили заявление Международного олимпийского комитета (МОК) от 25 января, в котором содержались положения, открывающие возможность российским и белорусским атлетам вернуться на международные спортивные арены», — сказано в декларации.

20 февраля сообщалось, что около 30 стран направили МОК письмо против возвращения российских спортсменов на соревнования. Уточнялось, что позиция по этому вопросу не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в турнирах.

В конце января в МОК заявили, что рассматривают возможность допуска россиян к Играм-2024 в нейтральном статусе. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ксения Курашкина
Обсудить
Последние новости
Арестович рассказал о новой угрозе для Украины
Шесть стран подписали декларацию против допуска россиян к турнирам
Москвичей предупредили об оттепели
В Белом доме отказались опровергать вину США в подрыве «Северных потоков»
В США заявили о намерении Китая передать России дроны и артиллерию
Историк раскрыл секреты меню любимого ресторана Сталина и Берии
Две передачи российского форварда принесли «Каролине» победу в матче НХЛ
Лукашенко отправится в Китай
Действовавший на стороне ВСУ бывший военный США погиб на Украине
В российском регионе браконьеры убили 26 краснокнижных оленей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.