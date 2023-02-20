Несколько десятков стран направили МОК письмо против допуска россиян на турниры

Associated Press: около 30 стран направили МОК письмо против допуска россиян на турниры

Около 30 стран направили Международному олимпийскому комитету (МОК) письмо против возвращения российских спортсменов на турниры. Об этом сообщает Associated Press.

К обращению присоединились США, Великобритания, Германия и Франция. Уточняется, что позиция по допуску россиян не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в соревнованиях. «Условие МОК не идентифицировать себя с конкретной страной. Однако спортсмены получают прямую финансовую поддержку от своих стран, в отличие, например, от профессиональных теннисистов», — сказано в заявлении.

В письме напомнили, что общая позиция стран всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку. Однако связи между российскими атлетами и российскими вооруженными силами вызывают у них обеспокоенность.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.