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19:38, 20 февраля 2023Спорт

Несколько десятков стран направили МОК письмо против допуска россиян на турниры

Associated Press: около 30 стран направили МОК письмо против допуска россиян на турниры

Фото: Dave Kim / Unsplash

Около 30 стран направили Международному олимпийскому комитету (МОК) письмо против возвращения российских спортсменов на турниры. Об этом сообщает Associated Press.

К обращению присоединились США, Великобритания, Германия и Франция. Уточняется, что позиция по допуску россиян не изменится, пока не будут установлены критерии нейтральности атлетов для участия в соревнованиях. «Условие МОК не идентифицировать себя с конкретной страной. Однако спортсмены получают прямую финансовую поддержку от своих стран, в отличие, например, от профессиональных теннисистов», — сказано в заявлении.

В письме напомнили, что общая позиция стран всегда заключалась в недопустимости дискриминации по национальному признаку. Однако связи между российскими атлетами и российскими вооруженными силами вызывают у них обеспокоенность.

МОК рассматривает возможность допуска россиян до Игр-2024 в нейтральном статусе, однако окончательное решение по этому вопросу не принято. Соревнования в Париже должны пройти с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ксения Курашкина
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