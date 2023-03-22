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15:08, 22 марта 2023Мир

Лавров обвинил прокурора МУС в выполнении заказов Запада

Лавров заявил, что прокурор МУС Хан выполняет заказы Запада, игнорируя преступления НАТО

Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Прокурор Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Карим Ахмад Хан лишь выполняет заказы Запада, игнорируя при этом преступления входящих в НАТО стран. В этом его обвинил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Салехом Мохаммедом. Слова дипломата приводит ТАСС.

Министр назвал Хана «натурализованным англосаксом». По словам Лаврова, он выполняет заказы «своих хозяев», запрещающих ему расследовать преступления государств, входящих в альянс.

Глава МИД также заявил, что прокурора МУС подталкивают к поиску несуществующих фактов и надуманных предлогов, которые позволили бы «продвигать повестку дня так называемого коллективного Запада».

20 марта Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении ряда судей МУС и прокурора инстанции Карима Ахмада Хана. Фигурантами дела стали четверо человек.

За несколько дней до этого МУС выдал ордеры на «арест» президента России Владимира Путина, а также уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое решение в инстанции связали с «незаконным вывозом детей с Украины». При этом в российском МИД отмечали, что решения МУС не имеют никакого значения для страны.

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Варвара КошечкинаПолина Матюхина
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