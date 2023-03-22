В Йошкар-Оле состоится фестиваль кухни народа мари

В сентябре 2023 года в Йошкар-Оле пройдет фестиваль национальной марийской кухни

В Йошкар-Оле состоится первый гастрономический фестиваль национальной марийской кухни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта и туризма республики Марий Эл Лидию Батюкову.

Мероприятие пройдет в сентябре 2023 года. На фестивале можно будет попробовать марийское национальное блюдо — пирог кравец, начиненный крупой и несколькими видами мяса. Гостей мероприятия также будут угощать марийскими подкоголями — варениками из пресного ржаного или пшеничного теста с разными начинками. Все желающие смогут попробовать и сыр «Сернурская легенда», уникальность вкуса которого заключается в его сливочном и чистом вкусе без посторонних оттенков.

Батюкова отметила, что пирог кравец в данный момент является одним из главных блюд марийского народа. Пирог готовится из теста, на которое выкладывается крупно нарезанное мясо разных видов. Затем блюдо покрывается вторым слоем теста, а сверху выкладываются капустные листья. «Особенностью является то, что зимой в кравец обязательно кладут снег для сочности и мягкости», — добавляет министр спорта.

По словам Батюковой, в республике активно занимаются развитием туризма и стараются сохранить национальные традиции. После проведения фестиваля Марий Эл планирует стать участником «Гастрономической карты России» — межотраслевого проекта по развитию туризма. В проекте принимают участие тысячи шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей в регионах страны.

В начале марта сообщалось, что министерство туризма Чечни пригласило рестораны и кафе для участия во всенародном фестивале Honk Fest. Участники мероприятия посоревнуются в приготовлении блюд из черемши.

