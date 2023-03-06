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16:26, 6 марта 2023Моя страна

В Чечне пройдет конкурс блюд из черемши

В Чечне пройдет всенародный фестиваль Honk Fest

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Министерство туризма Чечни пригласило рестораны и кафе для участия во всенародном фестивале Honk Fest. Об этом сообщает «Чечня Сегодня».

Отмечается, что участники фестиваля посоревнуются в приготовлении блюд из черемши. Оценивать их по пятибалльной шкале будет жюри, в составе которого шеф-повара, местные артисты, актеры, спортсмены и шоумены. Победителя определят по числу баллов.

По итогам конкурса планируется выпустить кулинарную книгу с рецептами из черемши и с фотографиями блюд участников фестиваля. Издание будет распространяться на выставках и международных форумах. Кроме того, победители получат дипломы и ценные призы.

В феврале 2020 года в Чечне объявили в розыск кота-черемшееда. В региональном Минтуризма объяснили, что посмотрели видео, на котором неизвестный кот ест черемшу, и захотели пригласить его на тематический фестиваль в Грозный.

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Варвара Кошечкина
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