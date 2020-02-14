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В Чечне объявили в розыск кота-черемшееда

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Министерство Чечни по туризму объявило в розыск кота-черемшееда. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте ведомства.

В Чечне объяснили, что посмотрели видео, на котором неизвестный кот ест черемшу, и захотели пригласить его на тематический фестиваль в Грозный. «Чтобы он мог представлять интересы республики на крупнейшем фестивале черемши в мире», — отметил в своем видеообращении министр туризма Чечни Муслим Байтазиев.

Фото опубликовано @visit_chechnya

Людей, нашедших кота, попросили связаться с организаторами фестиваля и пообещали вознаградить черемшой.

Черемша — травянистое растение, листья которого обычно собирают весной. Эту траву активно используют в кулинарии, добавляя в салаты, супы и начинку для пирогов.

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