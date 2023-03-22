Минск передал ФСБ России данные о ликвидированном в Гродно террористе

СТВ: Минск передал ФСБ России данные дактилоскопии ликвидированного в Гродно террориста

Правоохранители Белоруссии передали Федеральной службе безопасности (ФСБ) России результаты дактилоскопии ликвидированного в Гродно террориста для содействия в установлении его личности. Об этом сообщает телеканал СТВ.

В эфире телеканала заявили, что в белорусских базах отсутствуют следы преступника. «Результаты дактилоскопии уже передали коллегам из ФСБ России», — добавили белорусские правоохранители.

Накануне комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии допустил, что за ликвидированным в Гродно террористом может стоять Служба безопасности Украины (СБУ) либо беглые экстремисты (эмигрировавшие из республики оппозиционеры). «Не исключается организация преступления со стороны СБУ с целью демонстрации уязвимости системы нацбезопасности Беларуси», — заявили в эфире СТВ.

Ранее сообщалось, что у террориста нашли поддельный паспорт гражданина России на имя Ломакина Алексея Николаевича. В КББ Белоруссии заявили, что мужчина осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов.