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01:16, 22 марта 2023Бывший СССР

Минск передал ФСБ России данные о ликвидированном в Гродно террористе

СТВ: Минск передал ФСБ России данные дактилоскопии ликвидированного в Гродно террориста

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Правоохранители Белоруссии передали Федеральной службе безопасности (ФСБ) России результаты дактилоскопии ликвидированного в Гродно террориста для содействия в установлении его личности. Об этом сообщает телеканал СТВ.

В эфире телеканала заявили, что в белорусских базах отсутствуют следы преступника. «Результаты дактилоскопии уже передали коллегам из ФСБ России», — добавили белорусские правоохранители.

Накануне комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии допустил, что за ликвидированным в Гродно террористом может стоять Служба безопасности Украины (СБУ) либо беглые экстремисты (эмигрировавшие из республики оппозиционеры). «Не исключается организация преступления со стороны СБУ с целью демонстрации уязвимости системы нацбезопасности Беларуси», — заявили в эфире СТВ.

Ранее сообщалось, что у террориста нашли поддельный паспорт гражданина России на имя Ломакина Алексея Николаевича. В КББ Белоруссии заявили, что мужчина осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов.

Марина Совина
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