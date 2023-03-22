КГБ Белоруссии допустил связь СБУ с террористами в Гродно

СТВ: КГБ Белоруссии не исключил, что за ликвидированным в Гродно террористом стояла СБУ

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии допускает, что за ликвидированным в Гродно террористом может стоять Служба безопасности Украины (СБУ) либо беглые экстремисты (эмигрировавшие из республики оппозиционеры). О подозрениях в этой связи сообщил телеканал СТВ.

Как рассказали в эфире, КГБ рассматривает несколько версий произошедшего в Гродно. «Не исключается организация преступления со стороны СБУ с целью демонстрации уязвимости системы нацбезопасности Беларуси», — заявили в программе.

В рамках следствия допрошены 14 человек, которые при разных обстоятельствах контактировали с террористом, пятеро из них находятся в изоляторе. В настоящее время устанавливается личность преступника. В белорусских базах его следы отсутствуют, а результаты дактилоскопии были переданы коллегам из ФСБ России, добавили в эфире телеканала.

Ранее сообщалось, что у террориста, ликвидированного белорусскими силовиками в Гродно, нашли поддельный паспорт гражданина России на имя Ломакина Алексея Николаевича. В КББ Белоруссии заявили, что мужчина осуществлял доразведку мест совершения предполагаемых терактов.

Позже стало известно, что мужчина открыл огонь по группе захвата из автомата Калашникова и бросил в сотрудников силовых ведомств гранату. Во время задержания он был ранен и скончался по дороге в больницу.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что спецслужбы республики в Гродно изъяли арсенал оружия, который предназначался для терактов. Кроме того, силовики ликвидировали заброшенного в страну иностранного террориста.