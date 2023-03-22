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10:21, 22 марта 2023Мир

США решили помочь Словакии за военные поставки Украине

Глава МО Словакии: США предложили 12 вертолетов VIPER взамен на поставляемые Киеву МиГ-29

Фото: Alex Kouns / Globallookpress.com

США решили продать Словакии военную технику со скидкой за помощь Киеву. Об этом сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь, его слова приводит Reuters.

Утоняется, что Словакия может приобрести 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой в две трети стоимости после того, как Братислава отправила Украине списанные истребители МиГ-29. Надь заявил, что его правительство еще должно одобрить сделку, по которой оно заплатит 340 миллионов долларов за пакет стоимостью более одного миллиарда долларов.

По словам словацкого лидера, сделка была предложена в рамках программы США по иностранному военному финансированию.

Ранее Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей. Отмечается, что Варшава и Братислава планировали совместную отправку военных самолетов Киеву.

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Виктория Кондратьева
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