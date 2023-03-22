США решили помочь Словакии за военные поставки Украине

Глава МО Словакии: США предложили 12 вертолетов VIPER взамен на поставляемые Киеву МиГ-29

США решили продать Словакии военную технику со скидкой за помощь Киеву. Об этом сообщил глава Минобороны Словакии Ярослав Надь, его слова приводит Reuters.

Утоняется, что Словакия может приобрести 12 новых вертолетов Bell AH-1Z Viper со скидкой в две трети стоимости после того, как Братислава отправила Украине списанные истребители МиГ-29. Надь заявил, что его правительство еще должно одобрить сделку, по которой оно заплатит 340 миллионов долларов за пакет стоимостью более одного миллиарда долларов.

По словам словацкого лидера, сделка была предложена в рамках программы США по иностранному военному финансированию.

Ранее Польша отказалась от передачи Украине крупной партии истребителей. Отмечается, что Варшава и Братислава планировали совместную отправку военных самолетов Киеву.