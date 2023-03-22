Опасность нейросетей для человека оценили

IT-эксперт Писарева указала на ценность прикладного характера разработки нейросетей

В последнее время общие рассуждения о пользе и опасности для человека нейронных сетей стали весьма популярной темой для обсуждения в кругу «причастных», отметила кандидат экономических наук, заведующая кафедрой математических методов в экономике и управлении, директор Института Информационных систем ГУУ Ольга Писарева. Опасность нейросетей она оценила в беседе с «Лентой.ру».

Представления о нейросетях зачастую покрыты аурой загадочного могущества и безусловной веры в сверхинтеллект искусственного разума, убеждена IT-эксперт. «Однако для специалистов нейросеть — это всего лишь модель "естественного интеллекта", реализованная на основе некоторого числа довольно "простых" компьютерных алгоритмов», — обозначила Писарева.

Где применяются нейросети

В первую очередь, к основным и наиболее успешно осваиваемым направлениям применения нейросетевого моделирования в настоящий момент относится широкий класс задач распознавания: визуальных графических и физических образов, речи и ее эмоциональной окраски, технической, медицинской и социальной диагностики и так далее. Кроме того, это детектирование и классификация, имитация и прогнозирование процессов и состояний, адаптивное управление и многое другое.

«Особенно интересными и многообещающими видятся сегодня направления междисциплинарных исследований с примирением методов и технологий нейросетевого моделирования, в частности при проектировании систем управления динамическими объектами и процессами», — обратила внимание специалист.

Ценным и заметным, по ее словам, становится прикладной характер разработок в области нейросетевого моделирования. Так, первые чат-боты уже выступают в судебных заседаниях в качестве AI-адвокатов, привела пример Писарева. Более того, искусственные сети пишут и исполняют музыкальные «шедевры», генерируют художественные и научно-популярные и квалификационные тексты, а другие их «разоблачают», указывая на произведения, сгенерированные искусственным интеллектом. При этом нейросети сегодня достаточно уже трехсекундного образца речи любого человека, чтобы произнести заготовленный текст его голосом с передачей присущего тона и эмоций.

Одним словом — перспективы захватывают Ольга Писарева IT-эксперт

«Нейросетевые модели построены на принципах подобных логике работы человеческого мозга, и, если мы "впускаем в себя" искусственный интеллект, например, на долгие часы погружаясь в пучину киберпространства — игру, социальные сети, дополненную реальность и прочее, мы вполне себе реально рискуем "перепрограммироваться" или "подхватить вирус". Последствия для отдельной личности и общества в целом пока еще может додумать каждый», — подытожила собеседница «Ленты.ру».

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за три года эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику искусственный интеллект обработал свыше девяти миллионов исследований.

В начале марта российский телеканал СТС анонсировал съемки первого в России сериала, сценарий к которому написала нейросеть. При обучении нейросети они использовали комедийные хиты телеканала.