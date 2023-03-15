Искусственный интеллект обработал девять миллионов лучевых исследований в Москве

Ракова: количество обработанных с помощью ИИ лучевых исследований в Москве превысило 9 млн

В Москве за три года эксперимента по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику искусственный интеллект обработал свыше девяти миллионов исследований. С помощью нейросетей столичные врачи-рентгенологи круглосуточно описывают более 80 тысяч снимков в неделю. Итоги трехлетней работы компьютерного зрения в медицине Москвы подвела заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Благодаря таким технологиям удается ускорить получение результатов для пациентов и сэкономить время врачей на описание медицинских изображений. В настоящее время искусственный интеллект позволяет находить признаки заболеваний по 19 направлениям, подчеркнула Ракова.

На основе автоматизации и научного подхода формируются новые способы организации медицинской помощи, направленные на повышение ее доступности и качества. Так, в 2020 году мы создали референс-центр, где врачи-рентгенологи круглосуточно описывают более 80 тысяч в неделю КТ, МРТ, маммограмм и рентгенологических снимков. Такая модель работы лучевой диагностики повысила производительность труда в два раза и в разы сократила время подготовки заключения Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

По итогам эксперимента были разработаны и внедрены научные методологии, на основе которых подготовлено свыше 200 эталонных наборов данных, а также создана первая в России открытая библиотека наборов данных для сферы здравоохранения. «На основе научных результатов эксперимента разработаны и утверждены 11 национальных стандартов в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении, 10 из которых уже вступили в силу», — заключила Ракова, подчеркнув, что к апробации сервисов ИИ уже присоединился Ямало-Ненецкий автономный округ.

В Москве в эксперименте по внедрению ИИ участвуют более 150 медицинских организаций, задействовано более 1200 единиц диагностического оборудования. В проекте участвуют порядка 20 ИТ-компаний, занимающихся разработкой искусственного интеллекта. Более 20 алгоритмов-участников проекта получили государственную регистрацию в качестве медицинского изделия, что позволяет им работать и за рамками эксперимента.

В 2023 году в рамках проекта появятся комплексные решения по различным анатомическим областям и модальностям. Сейчас московским врачам доступен один такой сервис по анализу КТ-исследований органов грудной клетки, он находит признаки девяти патологий. Планируется автоматизировать и другие рутинные измерения.

Москва занимается внедрением технологий на основе искусственного интеллекта с 2020 года. Искусственный интеллект помогает находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, гидроторакса, а также рака молочной железы, грыж позвоночника, плоскостопия и других заболеваний. Кроме того, в Комплексе социального развития подчеркнули, что Москва уже более 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Проект по внедрению компьютерного зрения реализует Комплекс социального развития совместно с городским Департаментом информационных технологий.

