В Госдуме заявили об отсутствии будущего у биткоина

Депутат Аксаков заявил о непредсказуемости криптовалют и отсутствии будущего у биткоина

Из-за нестабильной и непредсказуемой цены у биткоина отсутствует будущее. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Криптовалюты начали расти в цене на фоне происходящего банковского кризиса в США и Европе. Биткоин кажется инвесторам привлекательным в качестве альтернативного актива. Тем не менее, его цена очень подвижна, и на таком вложении можно как быстро заработать, так и быстро все потерять, заявил депутат.

Также Аксаков посоветовал вкладываться не в криптовалюты, а в российские цифровые активы, которые появляются на рынке. Они, в отличие от биткоина, обеспечены в том числе природными ресурсами и потенциалом компаний.

За последние несколько недель разорились сразу несколько крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. В Европе тем временем из-за финансовых проблем швейцарский Credit Suisse будет поглощен более крупным банком UBS.

В ночь на 20 марта стоимость биткоина выросла до 28,44 тысячи долларов (рекордная цифра с 12 июня 2022 года). Одновременно с биткоином подскочил в цене и Ethereum (ETH).