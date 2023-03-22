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16:43, 22 марта 2023Экономика

В Госдуме заявили об отсутствии будущего у биткоина

Депутат Аксаков заявил о непредсказуемости криптовалют и отсутствии будущего у биткоина

Фото: Jose Cabezas / Reuters

Из-за нестабильной и непредсказуемой цены у биткоина отсутствует будущее. Такое мнение в интервью «Парламентской газете» выразил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Криптовалюты начали расти в цене на фоне происходящего банковского кризиса в США и Европе. Биткоин кажется инвесторам привлекательным в качестве альтернативного актива. Тем не менее, его цена очень подвижна, и на таком вложении можно как быстро заработать, так и быстро все потерять, заявил депутат.

Bitcoin от TradingView

Также Аксаков посоветовал вкладываться не в криптовалюты, а в российские цифровые активы, которые появляются на рынке. Они, в отличие от биткоина, обеспечены в том числе природными ресурсами и потенциалом компаний.

За последние несколько недель разорились сразу несколько крупных американских банков — Silicon Valley Bank, Signature Bank и Silvergate Bank. В Европе тем временем из-за финансовых проблем швейцарский Credit Suisse будет поглощен более крупным банком UBS.

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Вячеслав Агапов
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