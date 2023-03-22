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09:54, 22 марта 2023Мир

МИД призвал США не испытывать терпение России

Замглавы МИД Рябков призвал США не испытывать терпение России
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Россия призывает США не испытывать терпение Москвы, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы предостерегаем их (американцев — прим. "Ленты.ру") от попыток играть на нервах, испытывать наше терпение», — сказал политик.

Об этом Рябков заявил, комментируя планы Вашингтона продолжить полеты беспилотников над Черным морем. Он также предупредил, что Россия будет обеспечивать собственную безопасность всеми имеющимися средствами.

Ранее Рябков заявил, что Вашингтону стоит отказаться от фантазий о поражении Москвы, если США заинтересованы в том, чтобы действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) было возобновлено. Он также отметил, что в условиях гибридной войны Запада против России возобновления действия договора не произойдет.

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Полина Матюхина
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